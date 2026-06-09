В Нефтеюганске будут судить двух юношей за драку у торгового центра

В Нефтеюганске будут судить двух юношей за избиение подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нефтеюганске будут судить двух 18-летних парней, избивших подростков у торгового центра «Рандеву». Об этом сообщает ugra.news.ru. Инцидент произошел в 15 марта 2026 года и попал на видео. Хулиганами оказались несколько юношей-кавказцев, ранее уже замеченных за неподобающим поведением.

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершил расследование уголовного дела в отношении юношей. Их обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия»

– По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя и решению суда, обвиняемые содержатся под стражей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание плоть до лишения свободы на срок до семи лет.