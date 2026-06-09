25-летний пьяный водитель пытался убежать от инспекторов ДПС. Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Ямала

В Надыме инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным водителем и задержали его. Об этом сообщает «Ямал 1». Автоинспекторы увидели на улице Заводской подозрительный автомобиль Lada, который неуверенно ехал по проезжей части.

При появлении патрульной машины водитель не остановился, а напротив, попытался уйти от преследования. Когда ситуация перешла в погоню, мужчина бросил машину и попытался убежать. На видео видно, как он пытается уйти от преследования через дворы. Однако далеко водитель не убежал – его задержали.

Им оказался 25-летний молодой человек. При наличии явных признаков алкогольного опьянения он отказался от медицинского освидетельствования. На него составили сразу четыре административных правонарушения, в том числе за невыполнение требований сотрудников полиции.