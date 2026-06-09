Свердловские выпускники стали чаще сдавать ЕГЭ по естественным наукам

Фото: Ольга ЮШКОВА.
На Среднем Урале, как и по всей России, выпускники сдают единый государственный экзамен. В этом году в области более 18 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
Власти замечают повышенный интерес у школьников к естественным наукам.
- Кроме обязательных русского языка и математики, в ТОП-5 предметов по выбору учащихся для сдачи вошли: обществознание – выбрали более 8 тысяч человек. Также информатика – более 4,5 тысячи, биология – более 3,6 тысячи, - рассказали в ведомстве.
Предполагается, что студенты в дальнейшем выберут естественные науки, а также инженерные специальности.
Основные вузы Свердловской области готовы принять свыше 28 тысяч студентов. При этом, более 10,2 тысячи – на бюджетные места.