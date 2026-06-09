Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 11:41

На Уралмаше из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта

Ограничения продлятся с 12 по 17 июня
Екатерина ГАПОН
Три трамвая и три троллейбуса изменят свои маршруты на 5 дней

Три трамвая и три троллейбуса изменят свои маршруты на 5 дней

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Уралмаше из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей – проспекте Космонавтов изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Ограничения продлятся с 00:00 12 июня до 05:00 17 июня.

Маршруты временно изменятся у трамваев №5, 8 и 24, а также у троллейбусов №26 29 и 32. На время ремонта движение трамваев будет закрыто в оба направления от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет». Движение троллейбусов будет перекрыто от улицы Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.

Временная схема движения трамваев

Временная схема движения трамваев

Временная схема троллейбусов

Временная схема троллейбусов