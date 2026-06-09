На Уралмаше из-за ремонта путей изменятся маршруты общественного транспорта

Три трамвая и три троллейбуса изменят свои маршруты на 5 дней Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Уралмаше из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улицы Машиностроителей – проспекте Космонавтов изменятся несколько маршрутов общественного транспорта. Ограничения продлятся с 00:00 12 июня до 05:00 17 июня.

Маршруты временно изменятся у трамваев №5, 8 и 24, а также у троллейбусов №26 29 и 32. На время ремонта движение трамваев будет закрыто в оба направления от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Педагогический университет». Движение троллейбусов будет перекрыто от улицы Победы до Машиностроителей и по Машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади 1-й Пятилетки.

Временная схема движения трамваев