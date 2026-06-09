Прокуратура занялась задержками рейсов в екатеринбургском Кольцово

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Задержка с авиарейсами из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге заинтересовала сотрудников прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства уже взяли ситуацию на контроль. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Причиной такой ситуации стало позднее прибытие самолетов. Так как ранее действовали ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы.
Поэтому 9 июня были задержаны следующие рейсы:
N4-504 и U6-219 в Сочи;
U6-2007 в Ташкент;
U6-503 в Калининград;
SZ-210 в Душанбе;
U6-622 в Читу.
Сотрудники надзорного ведомства следят, чтобы права пассажиров были соблюдены. В аэропорту Кольцово на первом этаже транспортная прокуратура развернула пункт работы мобильной приемной.
- Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, - сказано в сообщении.
Пассажиры смогут обратиться в случае нарушения прав к дежурному прокурору. Сообщить о проблеме можно по телефону: 8-922-120-60-50. Также можно обратиться через электронную платформу.