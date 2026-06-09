Прокуратура занялась задержками рейсов в екатеринбургском Кольцово

Сотрудники надзорного ведомства следят за соблюдением прав пассажиров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Задержка с авиарейсами из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге заинтересовала сотрудников прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства уже взяли ситуацию на контроль. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Причиной такой ситуации стало позднее прибытие самолетов. Так как ранее действовали ограничения использования воздушного пространства в аэропортах Сочи и Москвы.

Поэтому 9 июня были задержаны следующие рейсы:

N4-504 и U6-219 в Сочи;

U6-2007 в Ташкент;

U6-503 в Калининград;

SZ-210 в Душанбе;

U6-622 в Читу.

Сотрудники надзорного ведомства следят, чтобы права пассажиров были соблюдены. В аэропорту Кольцово на первом этаже транспортная прокуратура развернула пункт работы мобильной приемной.

- Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров, - сказано в сообщении.

Пассажиры смогут обратиться в случае нарушения прав к дежурному прокурору. Сообщить о проблеме можно по телефону: 8-922-120-60-50. Также можно обратиться через электронную платформу.