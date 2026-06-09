На Эльмаше из-за ремонта теплосетей изменятся маршруты общественного транспорта

Троллейбус №33 и автобусы №41 и 68 изменят маршруты до конца лета Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Эльмаше из-за ремонта теплосетей до конца лета перекроют улицу Краснофлотцев от Донской до Таганской. Ограничения продлятся с 15 июня до 30 августа. В связи с этим свои маршруты изменит трамвай №33 и автобусы №41 и 68.

– Маршрут троллейбуса №33 будет направлен по улицам: Коммунистическая – Восстания – Фрезеровщиков – Таганская – Красных Командиров – Шефская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад - Педагогический университет, – сообщили в мэрии.

Автобус №41 от конечной остановки Промышленный поедет по Таганской – Баумана – Шефской – Краснофлотцев. На маршруте временно отменят остановку Спортивную. От Заречной автобус проследует по Краснофлотцев – Шефской – Баумана – Таганской – Краснофлотцев. В этом направлении отменяются остановки Шефская и Спортивная.

Автобус №68 поедет от остановки Таганская по Краснофлотцев – Шефской – Баумана – Таганской. Транспорт не будет заезжать на остановки Шефская и Спортивная.

На время ограничений высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на всех действующих остановках.