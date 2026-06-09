Власти Екатеринбурга предложили забрать бомбоубежища у Росимущества

Городские бомбоубежища уже отремонтированы, а на обновление федеральных у Росимущества нет денег Фото: Олег ГАЛИМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга раскритиковали состояние бомбоубежищ и предложили забрать их у Росимущества. Об этом сообщает «ФедералПресс». Как пояснил на заседании Екатеринбургской городской думы прокурор города Игорь Корелов, Росимущество не отремонтировало федеральные бомбоубежища, не смотря на судебные решения.

– Есть просуженные иски, на федеральный орган возложена обязанность привести в соответствие. Пока ответ от них один – финансирование отсутствует, – сообщил Игорь Корелов.

Он подчеркнул, что к давлению на Росимущество могут подключить судебных приставов.

Депутат гордумы Михаил Вечекинзин предложил передать бомбоубежища в муниципальную собственность. Однако администрация Екатеринбурга не готова платить за ремонт. Как отметила директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Сташкова, нужно чтобы тот, кто являлся собственником и эксплуатировал объект на протяжении многих лет, понес расходы.

При этом городские бомбоубежища и укрытия уже отремонтированы. В этом году завершатся работы в укрытиях на площади Суботников, а также в школах и домах.