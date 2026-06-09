В июньские праздники на СвЖД назначены дополнительные рейсы пригородных поездов

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В праздничные и выходные дни июня на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В период с 10 по 14 июня назначаются дополнительные рейсы электричек, которые курсируют по выходным дням, отменяются поезда, которые ходят только по рабочим дням, и изменяются дни курсирования некоторых поездов.

10 и 11 июня дополнительно назначены рейсы пригородных поездов №7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск и №7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (обычно они курсируют только с пятницы по понедельник).

11 июня дополнительно назначен рейс пригородного поезда «Орлан» №7011/7012 Екатеринбург – Михайловский Завод, который доставляет туристов до природного парка «Оленьи ручьи». Обычно поезд ходит по пятницам, субботам, воскресеньям.

11 и 12 июня назначены дополнительно скорые поезда №7089 Екатеринбург – Серов и №7090 Серов – Екатеринбург, курсирующие по выходным дням.

12 июня назначены дополнительно электрички, курсирующие по субботам и воскресеньям:

- №6453 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;

- №6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил;

- №6481 Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

- №6482 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

- №6441 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

- №6442 Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

- №6591 Дружинино – Михайловский Завод.

- №6592 Михайловский Завод – Дружинино;

Кроме того, изменится порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов:

- №7051 Екатеринбург – Шаля назначен дополнительно 11 и 13 июня;

- №7052 Шаля – Екатеринбург назначен дополнительно 12 и 14 июня;

- №7053 Екатеринбург – Кузино не курсирует 11 и 13 июня;

- №7054 Кузино – Екатеринбург не курсирует 12 и 14 июня.

Электрички Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№6130/6132/6131), Керамик – Нижний Тагил (№№6447/6461), Качканар – Нижний Тагил (№№6880/6885), курсирующие только по рабочим дням, отменены 12 июня.

Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях и в пригородных кассах.