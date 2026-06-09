В Екатеринбурге пройдет выставка-форум ювелирного искусства «Тонкие грани»

Для ювелиров выставка-форум станет отличным шансом выйти на новые площадки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге пройдет выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июля и соберет около 30 российских брендов и байеров, в том числе зарубежных.

– Опыт проведения «Тонких граней» в прошлом году оказался успешным. По итогам события свердловские ювелиры подписали около 50 соглашений с российскими и зарубежными байерами. Ювелирная отрасль региона – одна из сильнейших креативных индустрий, уходящих корнями в историю и традиции Среднего Урала, – отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ключевым мероприятием форума станет торгово-закупочная сессия с участием мультебрендовых универмагов. В деловой программе пройдут дискуссии о ситуации в отрасли.

Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, формат индивидуальных презентаций с посещением выставки повышает шансы на реальные договоренности. Так как на форум приезжают байеры, желающие расширить свой ассортимент, для ювелиров создается отличная возможность выйти на новые площадки.