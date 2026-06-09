В Свердловской области взносы на добровольное медстрахование превысили 2 млрд

Объем перечислений по ДМС вырос на 26% и составил более 900 миллиардов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области вырос спрос на добровольное медицинское страхование. За год этот сегмент вырос на 9%, а общий объем взносов составил 2,2 миллиарда рублей. Основная причина – работодатели включают полис ДМС в соцпакет для удержания действующих сотрудников и привлечения новых.

– Средняя страховая премия на одного человека увеличилась на 1,3 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 тысячи рублей. Рост стоимости страховой защиты обусловлен в том числе удорожанием медицинских товаров и услуг, – сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Центрального банка России.

Объем перечислений по ДМС вырос на 26% и составил более 900 миллиардов рублей. Рост связан с притоком застрахованных и увеличением средней страховой выплаты. 90% этих средств пришлось на возмещение по ДМС работодателем своим сотрудникам.

Общее количество заключенных договоров по ДМС в первом квартале 2026 года превысило 47 тысячи рублей.