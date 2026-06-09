В Екатеринбурге осудили челябинца, похитившего 50 млн при передаче взятки

Свиридову перевели более 50 миллионов рублей, чтобы он их передал в качестве взятки. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор 43-летнему жителю Челябинска Александру Свиридову, похитившему 50 миллионов рублей при передаче взятки. Установлено, что директор «УралДорСтрой» решил дать взятку должностным лицам за заключение госконтрактов на выполнение работ по строительству и реконструкции дорог в Челябинской области.

В период с апреля 2021 года по май 2022 года он обратился к Свиридову, ошибочно полагая, что тот знаком с нужными ему людьми. Директор предложил ему быть посредником во взяточничестве, и Свиридов согласился.

– По указанию осужденного директор коммерческой организации на систематической основе перечислял денежные средства на расчетные счета, подконтрольные Свиридову, при этом последний вводил его в заблуждение о выполнении договоренности, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

За это время Свиридов получил более 50 миллионов рублей.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и назначили 900 тысяч рублей штрафа.

Директору «УралДорСтрой» также вынесен приговор.

Напомним, что Свердловский областной суд оставил в силе приговор заместителю министра ЖКХ региона Андрею Кислицыну и его знакомому Павлу Мякишеву. С декабря 2022 по апрель 2024 года замминистра получил 1,9 миллиона рублей взятки от производителя светотехнического оборудования. Мякишев выступил посредником, за что получил 2 миллиона рублей.

Кислицына приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а его знакомого – к 9 годам колонии строгого режима. Также обоим назначили штраф 8 миллионов рублей.