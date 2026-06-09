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НовостиОбщество9 июня 2026 7:20

В Екатеринбурге некоммерческие организации смогут получить 14 млн на проекты

НКО в Екатеринбурге могут получить 14 миллионов на реализацию проектов
Екатерина ГАПОН
Организации могут получить 14 миллионов на реализацию социально важных проектов

Организации могут получить 14 миллионов на реализацию социально важных проектов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге некоммерческие организации могут получить 14 миллионов рублей на реализацию 47 социально значимых проектов. Для участия необходимо подать заявку до 19 июня.

НКО могут представить проекты по 15 приоритетным направлениями: благотворительность, в том числе поддержка волонтерства, патриотическая деятельность, работа с детьми и молодежью, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка территориального общественного самоуправления, профилактика зависимостей и продвижение ЗОЖ, профилактика терроризма, развитие межнационального сотрудничества, развитие социального и детского туризма, содействие деятельности ресурсных центров, организация досуга для пожилых людей, социальная адаптация инвалидов, а также мигрантов, увековечивание памяти жертв политических репрессий и формирование нетерпимости к коррупции.

Для поддержки НКО Екатеринбург ежегодно проводит конкурс на право получения субсидий. В прошлом году на участие в отборе поступило 107 заявок от 67 организаций.