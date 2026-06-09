В Екатеринбурге некоммерческие организации смогут получить 14 млн на проекты

Организации могут получить 14 миллионов на реализацию социально важных проектов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге некоммерческие организации могут получить 14 миллионов рублей на реализацию 47 социально значимых проектов. Для участия необходимо подать заявку до 19 июня.

НКО могут представить проекты по 15 приоритетным направлениями: благотворительность, в том числе поддержка волонтерства, патриотическая деятельность, работа с детьми и молодежью, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка территориального общественного самоуправления, профилактика зависимостей и продвижение ЗОЖ, профилактика терроризма, развитие межнационального сотрудничества, развитие социального и детского туризма, содействие деятельности ресурсных центров, организация досуга для пожилых людей, социальная адаптация инвалидов, а также мигрантов, увековечивание памяти жертв политических репрессий и формирование нетерпимости к коррупции.

Для поддержки НКО Екатеринбург ежегодно проводит конкурс на право получения субсидий. В прошлом году на участие в отборе поступило 107 заявок от 67 организаций.