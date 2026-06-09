Сила в единстве: более 20 тысяч свердловчан отпраздновали Сабантуй в Кадниково

Более 160 национальностей добрососедски проживают на территории Свердловской области. Фото: Марина Новоселова

В посёлке Кадниково на территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» состоялся масштабный татаро-башкирский праздник Сабантуй. В этом году культурное событие региона собрало рекордную аудиторию — более 20 000 гостей и участников.

Традиционно мероприятие прошло под знаком межнационального согласия. На площадке развернулось более 20 национальных подворий, где были представлены культуры народов, населяющих Свердловскую область. Татары, башкиры, марийцы, русские и представители других этносов собрались вместе, чтобы разделить радость общения и познакомиться с богатым наследием соседей.

Для гостей праздника были устроены самые разные мастер-классы и развлечения от тамбурной вышивки и нижнетагильской росписи до конных скачек. Фольклорные коллективы в течение всего дня радовали песнями, танцами и яркими праздничными национальными нарядами.

Участие почётных делегаций из Татарстана и Башкортостана подчеркнуло давнюю дружбу и тесное партнёрство этих республик со Свердловской областью.

В Год народного единства наша сила — в уважении друг к другу. Фото: Марина Новоселова

— Особенно радует, что с каждым годом всё больше молодёжи становится частью этого праздника. В Год народного единства Сабантуй ещё раз напоминает: наша сила — в уважении друг к другу, добрососедстве и сохранении культурного многообразия, — отметил депутат Государственной Думы РФ Лев Ковпак. — Уже более 10 лет я выступаю социальным партнёром Сабантуя и считаю большой честью вносить свой вклад в организацию этого праздника.