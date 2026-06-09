Свердловский Минкульт утвердил норму учреждений культуры в регионе

В Нижнем Тагиле даже больше культурных учреждений, чем прописано в нормативах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры Свердловской области утвердило нормативы обеспеченности жителей разных городов учреждениями культуры. Об этом сообщает Тагил.Лайф. Документ, подписанный министром культуры региона Ильей Марковым, определяет, сколько библиотек, музеев и театров должно быть в каждом населенном пункте в зависимости от численности населения.

К крупнейшим относятся города с населением более 1 миллиона человек, крупные – от 250 тысяч до 1 миллиона человек, большие – от 100 до 250 тысяч человек, средние – от 50 до 100 тысяч человек, малые – до 50 тысяч человек и сельские поселения вплоть до малочисленных с населением до 200 человек.

Нижний Тагил с населением 330 тысяч человек относится к крупным городам, поэтому ему положено 16 общедоступных библиотек и 6 детских, один краеведческий и один художественный музеи, четыре тематических музея и два драмтеатра, один концертный зал, одна филармония, восемь клубов и один парк.

Фактически, в Нижнем Тагиле гораздо больше культурных учреждений, а именно: 26 библиотек, 13 клубов, 9 тематических музеев, три парка, а также в городе есть театр кукол и стационарный цирк, не предусмотренные нормами.

Нормативы распространяются на государственные и муниципальные учреждения, и, прежде всего, носят рекомендательный характер.