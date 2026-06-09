MiXX и «Яндекс» запускают совместную подписку

Фото: пресс-служба Т2

Мобильный оператор Т2 и «Яндекс» объединили цифровые сервисы и городскую мобильность в одну мультиподписку. «MiXX х Яндекс Движ» включает набор развлекательных, шопинг- и транспортных сервисов из подписок MiXX, «Яндекс Плюс», «Яндекс Движ». Продукт стал еще одним проектом в портфеле стратегического партнерства двух компаний.

Пользователи новой подписки «MiXX х Яндекс Движ» получат доступ к сервисам MiXX: эксклюзивному контенту в онлайн-кинотеатре PREMIER, скидкам в Lamoda, привилегиям Ozon Premium, кешбэку до 50% в «Пятерочке» и «Перекрестке» с сервисом «Пакет».

В продукт включили «Яндекс Движ», который объединяет каршеринг «Яндекс Драйв», аренду электросамокатов и сеть станций «Бери заряд», а также «Яндекс Плюс» с каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» и кешбэком баллами «Плюса». Система подключения учитывает уже активные подписки клиента: если «Яндекс Плюс» уже подключен, будут добавлены только недостающие сервисы без дублирования и переплат, а новым пользователям подключится сразу весь набор.

«Сегодня клиенты ожидают, что цифровые сервисы будут объединены в один бесшовный пользовательский сценарий. Совместно с «Яндексом» мы увидели этот запрос и соединили наши решения для создания уникального предложения. Подписка «MiXX и Яндекс Движ» покрывает повседневные задачи клиентов: от просмотра онлайн-кинотеатров и кешбэка за покупки до аренды электросамокатов»,- отметила директор макрорегиона «Урал» Т2 Светлана Галилеева.

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