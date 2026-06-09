В ресторанах и отелях Екатеринбурга не хватает поваров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ресторанах и отелях Екатеринбурга не хватает поваров. Об этом сообщает ЕАН cо ссылкой на hh.ru. С января по начало июня 2026 года в Уральском федеральном округе было открыто почти 9 тысяч вакансий, из них около 41% приходятся на Средний Урал. Доля вакансий в Челябинской области – 24%, в Тюменской – 17%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 11%, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4%, а в Курганской области – 3%.

В среднем на одну вакансию приходится 1,9 резюме при норме 4 резюме на вакансию. Самая острая нехватка в Ямало-Ненецком автономном округе – 0,9% резюме на вакансию. В Свердловской области этот показатель составляет 1,7 резюме. Лучше всего обстоят дела в Тюмени – здесь на одну вакансию приходится 2,9 резюме, что по прежнему ниже нормы.

Средняя зарплата поваров в УрФО – 62,4 тысячи рублей. Самую высокую зарплату предлагают в ЯНАО – 79,1 тысячи рублей. В Свердловской области поварам предлагают 62,7 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания у свердловчан выше – более 70 тысяч рублей.