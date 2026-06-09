В Нижнем Тагиле водитель легковушки сбил 13-летнего подростка

Группа детей шла прямо перед машиной, и когда один из них дернулся в сторону автомобиля, водитель на него наехал. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель Lada Granta сбил 13-летнего подростка. Авария произошла вечером 8 июня на улице Красногвардейской. По предварительным данным, 30-летний мужчина ехал со стороны улицы Заводской в сторону Красногвардейской, и допустил наезд на подростка, который шел в попутном направлении.

– В результате дорожной аварии 13-летний подросток получил травму ноги, бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи, после чего отпущен домой на амбулаторное лечение, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем Lada был местный житель с 7-летним стажем вождения, за нарушения ПДД привлекался один раз. Освидетельствование показало, что мужчина трезв. На него составили административные материалы по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Причинение вреда здоровью».

Водитель пояснил, что двигаясь по внутриквартальной территории увидел группу детей, которая двигалась перед его машиной. Один из них дернулся вправо, в сторону машины, из-за чего столкновения избежать не удалось.

Основная причина ДТП будет установлена после проверки.