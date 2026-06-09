Между Екатеринбургом и Березовским могут запустить наземное метро

Между Екатеринбургом и Березовским могут запустить электричку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга и Березовского обсуждают детали возможного транспортного сообщения. Об этом рассказал врио главы Березовского муниципального округа Владимир Шауракс в беседе с ИА «Уральский меридиан». Он отметил, что для решения проблемы рассматриваются два варианта: трамвай или электричка.

Врио главы Березовского также пояснил, что решения вопроса на данный момент нет, но договор информационного взаимодействия в рамках екатеринбургской агломерации уже заключен. Он подразумевает обмен градостроительной документацией, определение удобных точек соединения и выработку экономического предложения.

– Нужно выяснить, сколько будет стоить строительство трамвайной ветки между Березовским и Екатеринбургом. Это соглашение должно подтолкнуть обе стороны к разработке наилучшего маршрута для трамвайной линии и, возможно, к организации железнодорожного сообщения в виде электричек, что можно рассматривать как наземное метро, – отметил Владимир Шауракс.

Сроков строительства еще нет, для этого нужно определить итоговую стоимость проекта. Врио главы Березовского подчеркнул, что сравнение с соединением Екатеринбурга и Верхней Пышмы будет некорректным, так как там была поддержка со стороны крупной компании.