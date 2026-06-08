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НовостиПроисшествия8 июня 2026 18:01

Александру Бастрыкину доложат о нападении на пассажиров в Екатеринбурге

СКР занялся инцидентом с нападением на екатеринбуржцев в автобусе
Маргарита РАЗУМОВА
Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Свердловские следователи завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад о хулиганских действиях, совершенных в Екатеринбурге. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

По данным СМИ, в уральской столице в автобусе на девушку напали молодые парни.

- Они избили также пассажира, который за нее заступился. СКР Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», - сказано в сообщении.

Доклад о ходе расследования дела о хулиганстве и обстоятельствах Александру Бастрыкину представит руководитель свердловского ведомства Богдан Францишко.