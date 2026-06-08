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НовостиПроисшествия8 июня 2026 12:15

В Октябрьском районе ищут пропавшего пассажира перевернувшейся лодки

В Октябрьском районе перевернулась моторная лодка, один пассажир пропал
Екатерина ГАПОН
В перевернувшейся лодке находились 9 человек, 6 спасли, двое погибли, один пропал без вести

В перевернувшейся лодке находились 9 человек, 6 спасли, двое погибли, один пропал без вести

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе продолжаются поиски пропавшего пассажира перевернувшейся лодки. Об этом сообщает ugra.news.ru. Инцидент произошел 5 июня 2026 года на 32-м километре судового хода протоки Алешкинской. При маневре лодка «Салют-480», следовавшая из Приобья в Октябрьское, перевернулась.

На борту находились не менее 9 человек. 6 человек спасли, еще двое погибли, один числится пропавшим без вести.

В поисках задействовали инспекторов ГИМС МЧС России, водолазов из Нягани и Урая, сотрудников полиции и следственных органов. Спасатели обследовали значительную часть берега, а водолазы обширную акваторию. На момент 8 июня 2026 года пропавший не найден, поисковые работы продолжаются.