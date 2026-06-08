В екатеринбургском аэропорту введут новые правила оказания медпомощи пассажирам

В аэропорту Кольцово также появится здравпункт Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав России утвердил правила оказания медпомощи в аэропортах. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет обязательным для всех крупных воздушных гаваней. В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, как и в прочих крупных российских, будут действовать эти нововведения.

Таким образом, если пассажиру или сотруднику станет плохо, то он сможет рассчитывать на экстренную или неотложную помощь. Ее окажут по единому стандарту.

Новые правила распространяются на аэропорты, у которых пассажиропоток более 39 тысяч человек в месяц.

Если у воздушной гавани несколько терминалов, то медпункт должен быть в каждом. Медики должны работать в них круглосуточно. Информацию о месторасположении здравпунктов выведут на электронные табло. Также продублируют эту информацию на английском.

В каждом медпункте будут дежурить два фельдшера. Один из них – заведующий, медсестра и санитарка. Внутри должен быть тонометр, глюкометр, пульсоксиметр, термометр и портативный электрокардиограф.

В экстренных случаях медики будут применять дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кровоостанавливающие и другие средства с инвентарем. Так появится возможность стабилизировать состояние до приезда бригады скорой помощи.

Организацией здравпункта будет заниматься сам владелец аэропорта - компания или предприниматель. Ответственность за работу медпункта будет нести медицинская организация, имеющая лицензию. Персонал должен быть на связи со скорой помощью, службой безопасности.