Потому что удобно: в Свердловской области спрос на выездной сервис Сбера вырос сразу на 20%

Фото: пресс-служба Сбербанка

Более 9 тысяч уральцев воспользовались выездным сервисом Сбера в первом квартале 2026 года. Это на 20% больше, чем в январе-марте прошлого года. Среди самых популярных услуг, для получения которых клиенты заказывают выездной сервис, — доставка детских, дебетовых и кредитных СберКарт. На них приходится более 80% заявок.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Нам важно, чтобы клиенты могли получать необходимые услуги в удобное время и в удобном месте. Наши выездные менеджеры также помогают оформить образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки, подключают к подписке СберПрайм. Корпоративные клиенты с выездными менеджерами открывают расчётные счета, получают ключи электронной подписи и бизнес-карты. Выездной сервис — бесплатный, и мы рады, что он делает жизнь людей комфортнее и помогает экономить ресурсы».

Узнать, доступен ли выездной сервис Сбера в вашем городе, и оформить заказ на встречу с менеджером можно на сайте Сбера по ссылке, в мобильном приложении СберБанк Онлайн или по номеру 900.

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