Ученые забили тревогу из-за любимого парка екатеринбуржцев

Ученые оценивали состояние деревьев Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в лесопарке Лесоводов России ослаблены деревья. При этом, каждое двенадцатое – погибло. Такие данные приводятся в статье кандидата сельхознаук, доцента УГЛТУ Оксаны Сычуговой и ее соавтора Елены Мухометжановой. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- В результате обследования установлено, что в насаждениях одну треть деревьев составляют здоровые экземпляры. Одна треть – ослабленные. Одна пятая представляет собой сильно ослабленные деревья. И менее 10% составляют погибшие деревья, - сказано в научной публикации.

Соавторы статьи указали, что у ослабленных сосен плохо развита крона. Также их хвоя бледно-зеленая, наблюдаются и засохшие ветки. Нередко на этих деревьях есть грибы – паразиты. Вершина кроны постепенно засыхает.

Ослабленные деревья портят внешний вид парка, а также создают угрозу падения веток на посетителей лесопарка.

По мнению ученых, нужно убрать погибшие деревья. Навести порядок, а также обработать их. Необходимо провести санитарные мероприятия, чтобы сосны продолжали расти.