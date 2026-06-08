Водители стали чаще нарушать ПДД на Серовском тракте Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водители стали чаще нарушать правила дорожного движения на трассе Екатеринбург – Серов. Об это сообщает Тагил.Лайф со ссылкой на Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Судьи все чаще рассматривают дела по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, а именно нарушения, связанные с выездом на встречную полосу в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен».

За подобные нарушения водителям грозит либо штраф 7500 рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

– Два свежих примера – из апреля этого года. На 129-м километре Серовского тракта двое водителей решили обогнать попутные машины под знаком «Обгон запрещён». Обоих мировые судьи лишили прав на 4 месяца. Водители пытались оспорить эти решения в Ленинском районном суде, но он не нашёл оснований для смягчения наказания, – отмечает издание.

Но гораздо страшнее последствия таких обгонов. В июне 2025 года водитель выехал на встречку через сплошную полосу, не справился с управлением и попал в ДТП. Его пассажирка получила тяжелые травмы. Теперь водителя ждет уголовная ответственность.