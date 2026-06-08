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НовостиПроисшествия8 июня 2026 11:26

Водители стали чаще нарушать ПДД на Серовском тракте

На Серовском тракте участились нарушения правил дорожного движения
Екатерина ГАПОН
Водители стали чаще нарушать ПДД на Серовском тракте

Водители стали чаще нарушать ПДД на Серовском тракте

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водители стали чаще нарушать правила дорожного движения на трассе Екатеринбург – Серов. Об это сообщает Тагил.Лайф со ссылкой на Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Судьи все чаще рассматривают дела по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, а именно нарушения, связанные с выездом на встречную полосу в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен».

За подобные нарушения водителям грозит либо штраф 7500 рублей, либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

– Два свежих примера – из апреля этого года. На 129-м километре Серовского тракта двое водителей решили обогнать попутные машины под знаком «Обгон запрещён». Обоих мировые судьи лишили прав на 4 месяца. Водители пытались оспорить эти решения в Ленинском районном суде, но он не нашёл оснований для смягчения наказания, – отмечает издание.

Но гораздо страшнее последствия таких обгонов. В июне 2025 года водитель выехал на встречку через сплошную полосу, не справился с управлением и попал в ДТП. Его пассажирка получила тяжелые травмы. Теперь водителя ждет уголовная ответственность.