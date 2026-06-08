В Мурино полиция задержала шашлычника за стрельбу из сигнального пистолета

Задержанного доставили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В одном из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области стражи порядка задержали отдыхающего, решившего пострелять из ракетницы во время приготовления шашлыка.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 7 июня около шести часов вечера в полицию поступило сообщение от очевидцев. Они рассказали, что на поле возле Графской улицы в Мурино расположилась компания, которая жарит шашлыки. При этом один из присутствующих мужчин палил в небо из пистолета.

На вызов приехала полиция. Она задержала 40-летнего мужчину. При досмотре у него обнаружили сигнальный пистолет с четырьмя патронами в обойме. Кроме того, на месте происшествия полицейские изъяли две стреляные гильзы. В результате хулиганской выходки никто не пострадал, так как заряды летели вверх.

Задержанного доставили ОВД, где на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возможном уголовном деле, пишет Мойка78.