Экс-замминистра свердловского ЖКХ не смог обжаловать приговор

Приговор бывшему чиновнику и его знакомому за взяточничество оставили в силе. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю министра ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и его знакомому Павлу Мякишеву. Напомним, что их обоих признали виновными во взяточничестве.

С декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын получил от производителя светотехнического оборудования 1,9 миллиона рублей. Это была часть взятки, общая сумма которой составила 4 миллиона рублей. Мякишев же в этой схеме выступил посредником – он передавал деньги за заключение контрактов на поставку электрооборудования. За это он получил оставшиеся 2 миллиона рублей.

Пользуясь своим положением, Кислицын лично общался с главами четырех городов и рекомендовал им заключать контракты на поставку светотехнического оборудования с конкретными поставщиками.

Верх-Исетский районный суд признал экс-замминистра ЖКХ виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Мякишева признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 291 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». Ему назначили 9 лет колонии строгого режима. Также оба должны выплатить 8 миллионов рублей штрафа.

Как следует из данных картотеки Свердловского областного суда, апелляция на приговор поступила 22 апреля 2026 года. 5 июня вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.