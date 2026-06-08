В Екатеринбурге бывший преподаватель техникума заплатит штраф 1,5 млн за взятки

Экс-преподаватель вымогал взятки у студентов через фейковый аккаунт в мессенджере. Фото: Железнодорожный районный суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему преподавателю техникума Юрию Черкашину за взятки от студентов. За деньги педагог помогал в сдаче экзаменов и подготовке дипломных работ. Схема действовала не менее полугода – с декабря 2023 года по июнь 2024 года. Общая сумма взяток составила 180 тысяч рублей.

– Вноябре 2023 года Черкашин, зная о выбранной студентом теме выпускной работы и о своем предстоящем назначении руководителем, начал требовать деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Для конспирации он использовал созданный в мессенджере бизнес-аккаунт с женским именем «Елена Ургупс», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По той же схеме Черкашин совершил и другие преступления.

Бывшего преподавателя признали виновным в совершении 15 преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Ему назначили штраф 1,5 миллиона рублей и на четыре года запретили заниматься педагогической деятельностью.