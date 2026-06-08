«Движение» в Екатеринбурге собрало более 150 тысяч участников

Третий фестиваль «Движение» завершился в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге с 5 по 7 июня прошел третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» Мероприятие собрало более 150 тысяч участников и свыше 5 тысяч байкеров. Гости приехали в столицу Урала из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Казани, Уфы, и даже из других стран – Белоруссии и Казахстана.

Первый день фестиваля был посвящен Году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. Программу открыл Сергей Вобунец с Уральским государственным филармоническим оркестром – основатель «Смысловых галлюцинаций» эффектно заехал на сцену на «Харлее». Также на сцене выступил Вячеслав Бутусов – лидер группы Nautilus Pompilius не выступал на праздниках в Екатеринбурге около 10 лет.

Церемония открытия фестиваля прошла в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Старт мероприятию дал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который возглавил молебен.

– Старт мотопараду со сцены у самого большого в мире «БелАЗа» — экспоната Музейного комплекса — дал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Колонну мотоциклистов уже по традиции возглавили мотоциклы «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода в цветах российского флага, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Кроме того, в Екатеринбурге выступила певица Ёлка. Артистка во время выступления исполнила мечту девочки и спела вместе с ней, протянув со сцены микрофон. Завершился фестиваль зрелищным водным шоу.

На протяжении трех дней в Екатеринбурге и Верхней Пышме работали 20 площадок. Самой эффектной стала эндуро-трасса, построенная на реке Исеть в Историческом сквере. А на улице 8Марта прошли показательные выступления по мотофристайлу от команды Meteor FMX и стантрайдингу от команды Legend team.