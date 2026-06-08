Депутат Госдумы Лев Ковпак поблагодарил уральцев, поддержавших его кандидатуру

Фото: Марина Новоселова

На днях по всей стране завершилось предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 25 по 31 мая. В очередной раз оно показало высокий уровень вовлечённости граждан. По всей стране свои голоса отдали более 10 миллионов человек, определив кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах.

Тройка лидеров, получивших наибольшее количество голосов по одномандатным округам в Свердловской области, выглядит так: Сергей Бидонько, идущий по Серовскому округу, Зелимхан Муцоев от Первоуральского округа и Лев Ковпак, выдвинувшийся по Каменск-Уральскому округу. При этом, Ковпак занял первое место по числу голосов, отданных за него в Екатеринбурге.

28 июня начнется съезд партии, на котором будут утверждаться кандидатуры на предстоящие в сентябре выборы в Государственную Думу. Лев Ковпак поблагодарил уральцев, поддержавших его кандидатуру.

— Спасибо каждому, кто принял участие в голосовании и отдал свой голос. Отдельные слова благодарности — нашей команде, сторонникам, волонтерам и всем активным жителям округа. Ваше доверие — это большая ответственность и стимул продолжать работу на благо людей и развитие наших территорий, — отметил парламентарий.

По его словам, следующим шагом станет обновление народной программы партии. Ее основу составят более 1,5 миллиона предложений, поступивших от жителей со всей страны. Именно они помогут определить ключевые направления развития на ближайшие годы.