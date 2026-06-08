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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:28

Оставила нож в груди и пошла подбрасывать дрова: жительницу Талицы будут судить за убийство сожителя

Жительницу Талицкого района будут судить за убийство сожителя
Екатерина ГАПОН
Женщина не выдержала оскорблений в свой адрес и зарезала сожителя

Женщина не выдержала оскорблений в свой адрес и зарезала сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Талицком районе будут судить женщину, зарезавшую своего сожителя. Трагедия произошла ночью 5 апреля в поселке Троицкий. После совместного распития алкоголя между парой произошла ссора.

Женщина не выдержала оскорблений в свою сторону и в адрес ее матери. Когда сожитель лежал на диване, она вонзила нож ему в грудь.

– Не оказывая ему помощь, продолжила заниматься хозяйственными делами по дому, в частности, отправилась подбрасывать дрова в печь, оставив нож в груди сожителя, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемая полностью признала вину и в ходе проверки показаний продемонстрировала, как именно нанесла смертельный удар. В содеянном раскаивается.

Женщину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд.