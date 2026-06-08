Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте – Т2

Фото: пресс-служба Т2

Технологии 5G важно развивать в частном и корпоративном сегментах, заявил генеральный директор Т2 Антон Годовиков на полях ПМЭФ. Сценарий запуска, который сочетает решение о технейтральности и выделение дополнительного спектра частот, позволит качественно улучшить клиентский опыт и дать абонентам значимые преимущества 5G, считает он. При согласовании регулятором запуска Т2 предложит технологию пользователям.

Т2 активно тестирует 5G в городах-миллионниках – для оценки абонентской базы, поддержания компетенций технических работников и анализа функционала оборудования, рассказал Антон Годовиков.

«Наша сеть полностью готова к 5G, и при согласовании решения о технейтральности частот мы готовы запустить технологию и сделаем это в кратчайшие сроки. При получении дополнительных частот операторы будут последовательно увеличивать покрытие и в новом спектре», – заметил он. При этом в совокупности сценарий приведет к качественному изменению клиентского опыта и плюсам, которых ждут от пятого поколения связи», объяснил Антон Годовиков.

При неоспоримых преимуществах для частных клиентов мировой опыт указывает на то, что именно В2В-и B2G-сегменты драйвят развитие технологии, отметил он. Стандарт 5G дает выход на новый уровень развития IoT-продуктов и индустриальных сетей, в том числе беспилотных систем, умных городов, медицины и логистики. По прогнозам аналитиков, в горизонте пяти лет именно производственная отрасль будет доминировать как основное поле применения технологий пятого поколения, так как в ней критически важны высокие скорости, большая емкость и минимальная задержка.

При этом Антон Годовиков подчеркнул важность 5G для частного сегмента: «Это не исключает того, что технология и ее возможности должны осваиваться параллельно как частным, так и корпоративным сегментом. При согласовании регулятором запуска технологии в России мы предложим ее нашим пользователям».

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