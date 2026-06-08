В Екатеринбурге третьи сутки ищут 46-летнего Евгения Мартынова

Если вы знаете о местонахождении Евгения, просьба сообщить по горячей линии. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге третий день ищут 46-летнего Евгения Мартынова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Местонахождение мужчины неизвестно с 6 июня.

Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые с проседью, глаза голубые. В день пропажи Евгений был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и темно-зеленые кроссовки.

Если вы видели этого человека или вам известно что-либо о его местоположении, просьба сообщить об этом на горячую линию «ЛизыАлерт»: 8 800 700-54-52.

Напомним, что в Екатеринбурге 5 июня пропал 22-летний Алексей Каваев. Вечером того дня он позвонил родным, но не мог сориентироваться, где находится. Благодаря прохожим удалось выяснить, что он находился в районе аэропорта Кольцово. После этого парень перестал выходить на связь.

Приметы Алексея: худой и ростом 190 сантиметров. Молодой человек носит очки с очень толстыми линзами, также у него есть борода и усы. Волонтеры отмечают, что Алексей может выглядеть растерянным или дезориентированным.