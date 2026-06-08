Памятник Алексею Балабанову везут в Екатеринбург

Памятник установят 16 июня Фото: Данил СВЕЧКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Памятник режиссеру Алексею Балабанову везут в Екатеринбург. Кадры с погрузкой и отправкой монумента показал telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. Напомним, что открытие памятника режиссеру перенесли на 16 июня. Его установят у Дворца молодежи. После церемонии пройдет концерт.

Памятник выполнен скульптором Мейрамом Баймухановым. Он изобразил Алексея Балабанова сидящим в пустом грузовом вагоне, а рядом расположил множество отсылок к творчеству режиссера. Вторая кабина также будет украшена реквизитом из фильма «Брат». Кстати, в оба вагона после установки памятника можно будет забраться, чтобы поближе рассмотреть все детали. Планируется, что фальш-рельсы поезда соединят с настоящей трамвайной линией.

Памятник Балабанову везут в Екатеринбург для установки. Видео: «Екатеринбург. Главное»

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Он получил широкую известность благодаря фильму «Брат» 1997 года. Режиссера не стало 18 мая 2013 года.