В Каменске-Уральском врачи помогли более 100 пациентам с мочекаменной болезнью

Благодаря новому оборудованию жители Каменска-Уральского могут лечить мочекаменную болезнь, не уезжая из города Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи в Каменске-Уральском за год помогли более 100 пациентам с мочекаменной болезнью. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональный Минздрав. Благодаря новому лазеру специалисты могут дробить и удалять камни любого размера в почках, мочеточниках и мочевом пузыре.

– Раньше в больнице использовали пневматический литотриптер и ультразвук. Однако лазерная технология оказалась куда эффективнее: лечение проходит в три раза быстрее, оно менее травматично, а главное — теперь поддаются разрушению практически все образования, если вовремя обратиться к врачам, – сообщает издание.

Так, в больницу с сильной болью поступил 68-летний мужчина. При обследовании у него обнаружили камень в мочеточнике. Ему установили временный стент, а через месяц снова госпитализировали, раздробили камень лазеров и вывели осколки через мочевыводящие пути. Но есть и более сложные случаи, например, 72-летняя пациентка почти два года проходила со стентом. За это время он почти врос в ткани, поэтому врачам пришлось сначала освободить его, а уже после выводить камни.