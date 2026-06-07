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НовостиПроисшествия7 июня 2026 5:48

Бастрыкину доложат о пенсионерке из Богдановича, которая умерла после избиения

Глава СКР взял под контроль дело о покушении на убийство ветерана труда в Богдановиче
Арина ЛИТВИНОВА
Заведено уголовное дело по покушению на убийство

Заведено уголовное дело по покушению на убийство

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава СКР потребовал доклад по делу о покушении на убийство пенсионерки из Богдановича. Как ранее сообщали в соцмедиа, женщину избили в собственном доме, а спустя несколько дней она скончалась. Известно, что потерпевшая была ветераном труда.

К Александру Бастрыкину обратились родственники женщины, которые считают, что расследование уголовного дела неоднократно затягивалось.

- Сообщается о несогласии с ходом расследования обстоятельств причинения женщине телесных повреждений, а также с результатами проведенных судебно-медицинских экспертиз, - отметили в СК России.

В СУ СК по Свердловской области заведено уголовное дело по покушению на убийство (3ч. 30 ст, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также СК подал ходатайство в прокуратуру, чтобы забрать дело из МВД в собственное производство.