На Урале двух подростков доставили в больницу после аварии с КамАЗом

Авария произошла днем 6 июня. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель КамАЗа столкнулся с «Пежо 308». Авария произошла днем 6 июня у подъезда к Ново-Свердловской нефтебазе. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки - 12-летний и 17-летний подростки. Их доставили в ДГКБ №9 с различными травмами.

- По предварительной информации, водитель, управляя транспортным средством «КамАЗ» не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Пежо 308», - сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

По данным Госавтоинспекции, водителю грузовика 59 лет, он живет в Березовском. Его стаж вождения составляет 41 год. В момент аварии мужчина, как и водитель легковушки, был трезв.