Уральского ученого, который собирался баллотироваться в ЗакСо, арестовали за мат

Суд назначил ученому 5 суток административного ареста за нецензурную брань Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал ведущего научного сотрудника Института электрофизики УрО РАН Грэя Болтачева. Судя по картотеке суда, 4 июня ему назначили административное наказание по первой части статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).

Известно, что Грэй Болтачев планировал баллотироваться в Заксобрание Свердловской Области от партии «Яблоко».

- 3 июня на работу к Грэю Болтачеву – в институт электрофизики УрО РАН – пришли полицейские, изъяли технику и увезли в ОП №5, - сообщили в социальных сетях партии.

Также там уточнили, что ученому назначили пять суток административного ареста. Болтачева отправили отбывать арест в Алапаевск.