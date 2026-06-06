В мае на Среднем Урале нашли живыми 89 пропавших, еще 7 погибли

Поисковики призывают писать заявление в полицию сразу после пропажи человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в отряд «ЛизаАлерт» поступало 138 заявок о пропаже. Из них 89 удалось найти живыми, еще 7 нашли мертвыми. Еще 11 человек самостоятельно нашли родные, 9 человек найти так и не удалось.

– Правила трех дней для обращения в полицию не существует. Заявление можно и нужно подавать сразу, как только вы поняли, что ваш близкий пропал, – напоминают в отряде.

Напомним, что в Асбесте два дня разыскивали 14-летнюю школьницу. Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», 4 июня девочка не вернулась с прогулки. Полицейские установили местонахождение несовершеннолетней днем 6 июня. Как оказалось, девочка и ранее сбегала из дома.

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