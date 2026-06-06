Не вернулась с прогулки: в Асбесте завершены поиски 14-летней школьницы

Девочку нашли 6 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Асбесте два дня разыскивали 14-летнюю школьницу. Как сообщили в отряде «ЛизаАлерт», 4 июня девочка не вернулась с прогулки. Она была в белой футболке, синих джинсах или серых шортах и серо-фиолетовых кроссовках.

Днем 6 июня несовершеннолетняя была найдена. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

– Поисковым мероприятиям дан отбой. Школьницу везут в территориальный ОВД для опроса. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Ранее девочка уже убегала из дома, – отметил полковник Горелых.

В мае 2026 года в отряд «ЛизаАлерт» поступало 138 заявок о пропаже. Из них 89 удалось найти живыми, еще 7 нашли мертвыми.

– Правила трех дней для обращения в полицию не существует. Заявление можно и нужно подавать сразу, как только вы поняли, что ваш близкий пропал, – напоминают в отряде.

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