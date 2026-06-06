Денис Паслер дал право поисковикам безвозмездно пользоваться госимуществом

Денис Паслер подписал постановление о расширении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер расширил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), имеющих право на получение государственного имущества в безвозмездное пользование. Об этом сообщил информационный портал региона.

Глава Среднего Урала включил туда организации, которые занимаются поисковой работой по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, а также жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

– На сегодняшний день 19 некоммерческих организаций размещены на 23 объектах государственного казенного имущества, —отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцу и насильника 11-летней Насти из Нижнего Тагила отправили в тюрьму для маньяков и людоедов (подробнее)

«Никого не вините, я сама…»: 16-летнюю девушку из многодетной семьи нашли мертвой (подробнее)

«Очень тихая семья»: мать пять дней жила с трупом сына – убийцей оказался старший брат (подробнее)

Не вернулась с прогулки: в Екатеринбурге возобновились поиски девочки, пропавшей в 1996 году (подробнее)

«Тела пацана и девчонки вынес в ванную»: убийца показал, как забил семь человек в новогоднюю ночь (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru