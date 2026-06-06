Денис Паслер дал право поисковикам безвозмездно пользоваться госимуществом

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Свердловской области Денис Паслер расширил перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), имеющих право на получение государственного имущества в безвозмездное пользование. Об этом сообщил информационный портал региона.
Глава Среднего Урала включил туда организации, которые занимаются поисковой работой по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, а также жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
– На сегодняшний день 19 некоммерческих организаций размещены на 23 объектах государственного казенного имущества, —отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.
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