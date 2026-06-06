Алексей Гусев называет себя противником уроков семьеведения Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге предложили ввести игры в выбор невест на уроках физкультуры. С данной инициативой в эфире ОТВ выступил ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

При этом член коллегии Минпросвещения отметил, что всегда был категорически против уроков семьеведения.

Игры в выборы невест на уроках физкультуры для пропаганды семейных ценностей предлагают ввести в российских школах Видео: ОТВ

– Я все годы категорический противник обязательности семьеведения. Еще самым страшным будет, если за семьяведение начнут ставить оценки. Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию, географию. Какие-то игры старинные, подвижные – ручеек, например. Старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, хороводы и так далее. Или какие-то сюжетные игры: команды мальчиков и девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине, – сказал Алексей Гусев.

Напомним, что в марте 2026 года частные клиники Свердловской области отказались делать аборты.

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