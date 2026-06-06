Алексей Орлов приехал на концерт в компании Дениса Паслера Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Екатеринбурга пришел на фестиваль «Движение» на костылях. Журналисты «Комсомолки» заметили градоначальника в Верхней Пышме, откуда стартует мотоколонна. Сотни байкеров проедут до Екатеринбурга, ради чего полиция перекроет движение.

Градоначальник восстанавливается после перелома ноги, полученного на волейболе. На праздничный концерт Алексей Орлов пришел в пластиковом гипсе. Для удобства мэру предоставили стул. Кроме этого на концерт приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и митрополит Евгений (Кульберг).

Мэр Екатеринбурга пришел на фестиваль «Движение» на костылях

Ограничения движения для всех видов транспорта будут вводиться на период прохождения мотоколонны с 12.45 по следующему маршруту:

Верхняя Пышма: на проспект Успенский (от улицы Александра Козицына, 2) до ЕКАД;

Екатеринбург: по пр. Космонавтов от ЕКАД – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Карла Либкнехта – пр. Ленина – ул. Пушкина – ул.Горького, а также ул. 8 Марта от пр. Ленина далее по ул. Б. Ельцина до ул. Челюскинцев, а также на пер. Химиков.