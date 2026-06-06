Наталью Исаеву дважды оправдал суд присяжных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу уральской учительницы Натальи Исаевой, обвиняемой в попытке организовать заказное убийство бывшего сожителя Олега Дорошенко. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

Исаева была оправдана коллегией присяжных, которая единогласно (6 голосов против 0 – прим.ред) решила, что вина женщины не доказана.

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– Следствие полагало, что Исаева, испытывая неприязнь к бывшему сожителю из за разногласий по поводу встреч с их общим ребенком, наняла исполнителя убийства и пообещала вознаграждение не менее 276 998 рублей, – отметили в Кировском районном суде.

Напомним, что Наталья Исаева была задержана в апреле 2025 года. Однако в ноябре ее оправдали. Но Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Олег Дорошенко ударил пожилого отца Натальи.

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