Пенсионера убедили снять миллион рублей и передать курьеру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге полицейские спасли дедушку, попавшего под влияние мошенников. Как сообщили в пресс-группе УМВД, инцидент произошел в Октябрьском районе. Аферисты выманивали деньги у пенсионера под видом сотрудников электросетевой компании. Когда полиция узнала о происходящем, правоохранителям пришлось три часа убеждать дедушку, что его обманывают.

– Надо составить договор, на основании которого мы проверим ваш счетчик. Оказалось, что я сообщил им код, по которому они взломали мои «Госуслуги». И начали меня шантажировать. И я на все это повелся, пришел в банк получать деньги, чтобы передать мошенникам. Но полицейские из отдела № 7 вовремя перехватили меня и забрали телефон, – вспоминает пенсионер.

В Екатеринбурге пенсионер поблагодарил полицейских, которые спасли его от мошенников Видео: УМВД

Еще одну пенсионерку уберегли от продажи ювелирных драгоценностей. К сожалению, у 85-летней женщины нет близких родственников, чтобы позаботиться о ней. Поэтому ее под опеку взял участковый.

Ранее мы рассказывали о пожилой паре, которая лишилась крова над головой и всех сбережений. В банке их трижды просили не переводить деньги мошенникам.

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