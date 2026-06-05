Денис Паслер потребовал ускорить реконструкцию ЕКАД в районе Березовского

Свердловские власти настаивают на ускорении реконструкции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Участок Екатеринбургской кольцевой автодороги между Тюменским и Режевским трактами должны закончить к сентябрю. Глава Свердловской области Денис Паслер дал такое поручение в ходе заседания правительства. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Шестиполосный участок дороги, который имеет протяженность 2,6 километра, намеревались завершить в 2028 году.

- Работы идут в графике. Однако считаю, что возможно ускорить процесс. Объект важный и с точки зрения пассажирского транспорта, и с точки зрения перевозок. Будем стараться завершить его до сентября, - говорит Денис Паслер.

Уточняется, что на обновление около 113 километров муниципальных дорог территориям области выделено свыше семи миллиардов рублей.