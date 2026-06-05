Дома 150 тысяч уральцев подключены к газовым сетям

В регионе продолжается программа социальной газификации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале продолжается программа развития социальной газификации. По ней в регионе создают 2,7 тысяч газопроводов. Их общая протяженность 1,1 тысяча километров. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

Газовые сети проведены уже к 70 тысячам домов жителей, заключивших договоры. В 48,5 тысяч из них уже поступает ресурс.

- Это позволило примерно 150 тысячам уральцев пользоваться более комфортным и современным источником отопления. Программа догазификации соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», - рассказали в ведомстве.

На стадии проектирования сейчас около 3,1 тысячи газопроводов. Их протяженность 1, 8 тысяч километров.

В регионе действуют меры поддержки при подключении к газу. Отдельным категориям граждан компенсируют затраты или частично освобождают от расходов на его проведение внутри участка.