Свердловчанина арестуют за то, что он набил татуировку с нацистской символикой

Уральца отправят в спецприемник за тату Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржец Никита Чермянинов отправится под арест на 10 суток. Виной всему стало его желание сделать татуировку с нацистской символикой. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что в мессенджере у Никиты Чермянинова были личные фото.

- На руке мужчины силовики заметили татуировку нацистского эзотерического символа «Черное солнце». Личность владельца аккаунта была установлена. На мужчину составили административный протокол, - сказано в сообщении.

Сам же Никита Чермянинов вину признал. Рассказал, что был осведомлен о нацистском символе. Однако мужчина не подозревал, что за демонстрацию таких тату грозит ответственность.

Верх-Исетский райсуд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Ему назначили 10 суток административного ареста. Адвокат обжаловал это решение. Однако Свердловский облсуд оставил постановление без изменений. Свердловчанин теперь планирует свести тату.