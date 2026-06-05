Екатеринбуржцев заливает дождем во время масштабного фестиваля

Уральцы пытаются спастись от дождя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

5 июня в Екатеринбурге стартовал фестиваль мотокультуры «Движение». Мероприятие также проводится в Верхней Пышме. Оно объединило в себе концертную программу, зрелищные заезды байкеров, а также мастер-классы.

В первый день масштабного мероприятия на уральскую столицу обрушился сильный дождь. Тысячи жителей собрались в Историческом сквере. Они прячутся в переходе, чтобы не попасть под ливень. Однако покидать гущу событий горожане не спешат.

- Мне жаль людей, которые стоят в толпе без зонтов и дождевиков. Вымокли до нитки! – говорит екатеринбурженка Татьяна.

- Уж лучше намокнуть, чем спуститься в переход на Плотинке. Сейчас в нем слишком тесно! – поделился горожанин Евгений.

По данным Уралгидрометцентра, этим вечером ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

Мотофестиваль будет проходить по 7 июня. Мероприятия пройдут в Историческом сквере Екатеринбурга, на улице 8 Марта. А также в Верхней Пышме в Музейном комплексе.