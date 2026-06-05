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НовостиОбщество5 июня 2026 14:22

«Россети Урал» начали обслуживать новые объекты

«Россети Урал» получили новые объекты в 10 свердловских городах
Маргарита РАЗУМОВА
Компании переданы энергообъекты в Свердловской области

Компании переданы энергообъекты в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня энергетики «Россети Урал» приступили к обслуживанию объектов, которые ранее принадлежали «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

На обслуживание передали инфраструктуру в 10 городах. Таких как Первоуральск, Нижний Тагил, Алапаевск, Арамиль, Заречный и другие. К тому же, уральские энергетики будут обслуживать ряд объектов в Верхней Синячихе, Артемовском, Ирбите, Богдановиче, а также других населенных пунктах.

Передачу сетей контролирует Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области. Таким образом формируют единый центр ответственности за работу электросетевого комплекса области.

Напомним, что предприниматели Артем Биков и Алексей Бобров были согласны отдать государству «Облкоммунэнерго». Ранее иск Генпрокуратуры о передаче активов свердловских предпринимателей в пользу государства рассматривал Ленинский райсуд Екатеринбурга.