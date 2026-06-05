Людмила Бабушкина: депутаты создают правовую основу для участников СВО

Фото: Управление информационной политики ЗСCО

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина высоко оценила работу фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам СВО. За все время работы, в свердловский филиал обратилось более 20 тысяч человек, решено более 75 тысяч обращений. Вопросы поступают самые разные, начиная от содействия в получении документов и выплат и, заканчивая юридической помощью и трудоустройством.

- Созданный в 2023 году фонд решил очень много проблем и вопросов, связанных с коммуникацией участников специальной военной с органами власти и другими структурами. Главная особенность – не в формальном внимании, а в индивидуальном подходе к каждому человеку и каждой семье. Здесь решаются самые насущные вопросы – от психологической поддержки до решения бытовых проблем, – сказала Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области также напомнила о том, что за время проведения спецоперации было принято 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Существенно расширен перечень ветеранов боевых действий. Им предоставлен льготный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на оплату жилых помещений и затрат на газификацию. Среди гарантий также освобождение от уплаты транспортного налога, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры.